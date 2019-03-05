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В Ялуторовске потушили условный пожар в спорткомплексе

Общество, 17:04 05 марта 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения по тушению условного пожара прошли в спортивном комплексе "Атлант" в Ялуторовске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в конференц-зале на цокольном этаже. На момент прибытия пожарных он был охвачен огнем, возникла угроза распространения огня в коридор. Через несколько минут после прибытия пожарных расчетов возгорание было ликвидировано.

После завершения учений заместитель начальника части Вячеслав Федоров оценил действия личного состава и дежурного персонала объекта на удовлетворительно.

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# пожар , спорткомплекс , учения , Ялуторовск

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