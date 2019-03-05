На Ямале расследуют дело об изнасиловании девушки

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Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании девушки, соединенном с угрозой убийством, расследуют в Салехарде, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, вечером 25 февраля в Салехарде нетрезвый 27-летний мужчина приехал к знакомой. Дома ее не было, тогда злоумышленник начал угрожать ножом соседке, с которой проживала его подруга, и заставил сесть ее в машину. В автомобиле мужчина срезал с девушки одежду.

"Двигаясь несколько часов по дорогам Салехард – Аксарка и Салехард-Надым обвиняемый совершил неоднократное изнасилование потерпевшей. Автомобиль периодически съезжал с дороги в кювет, и мужчина просил у проезжавших водителей помощь. Девушка пыталась сбежать от своего мучителя, обращалась к автовладельцам за помощью. Обвиняемый уверял их, что это его супруга и вновь усаживал потерпевшую в автомобиль, избивая ее", — сообщают следователи.

Утром 26 февраля злоумышленник с девушкой на попутном транспорте вернулся в Салехарде. Следователи ищут свидетелей происшествия.

Позвонить можно по телефонам: 8 (34922) 5-32-99; 5-32-89, либо на телефон следователя: 8-932-432-34-90.