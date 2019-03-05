Директор тюменской фирмы прописал в доме матери семьдесят пять мигрантов

| Фото: ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

За фиктивную регистрацию 75 мигрантов в Тюмени предан суду гендиректор одной из фирм. Своих работников мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана 40-летний тюменец поставил на учет в доме своей матери, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура округа утвердила обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье. Санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает штраф от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, а также до 3 лет лишения свободы.