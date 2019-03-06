Преступность в Тюменской области снизилась на три процента

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На 3,1% сократилось общее число преступлений в Тюменской области в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года.

Об этом на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению рассказал начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов.

Всего за год в регионе зарегистрировано 25 тыс. 639 преступлений. На 3 % сократилось количество убийств, на 4,1 % - причинения тяжкого вреда здоровью, почти на четверть меньше совершено разбойных нападений. Кроме того, снизилось количество грабежей, мошенничеств, вымогательств, хулиганств и угонов.

"В 2018 году принимались также активные меры по пресечению деятельности организованных преступных сообществ. Всего сотрудники полиции раскрыли 80 правонарушений, совершенных организованными преступными сообществами в различных сферах. Также выявили 17 преступлений экстремистской направленности. Более двух тысяч правонарушений были связаны с незаконным оборотом наркотиков", - рассказал Юрий Алтынов.

Он добавил, что стабильную обстановку в общественных местах и на улицах города позволило сохранить использование системы "Безопасный город". В 2018 году сотрудники УВМД России по Тюменской области раскрыли почти 4 тыс. преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. С нарушителей взыскали более 1 млн рублей административных штрафов. Благодаря записям с камер видеонаблюдений в Тюмени удалось раскрыть 41 преступление.

Продолжилась работа, связанная с незаконным оборотом оружия. Полицейские выявили 221 такое правонарушение, что на 3,8 % больше, чем в 2017 году.

Юрий Алтынов также отметил, что в 1,4 раза выросла результативность работы по выявлению преступлений на потребительском рынке, в 1,8 раза – связанная с операциями с недвижимостью, в 2,5 раза – в сфере оборота алкоголя, в 2,3 раза – в сфере здравоохранения.

Активно велась в 2018 году работа по безопасности дорожного движения. Удалось снизить травматизм и смертность на дорогах. Если в 2017 году в ДТП погибли 240 человек, то в 2018 году эта цифра снизилась 186.

Председатель комитета Фуат Сайфитдинов, комментируя вопрос, отметил, что региональный парламент заслушивает информацию о работе сотрудников правоохранительных органов ежегодно в соответствии с федеральным законом.

"Вопросы правопорядка – не только работа полиции. В этот процесс включены все: депутаты, представители исполнительной власти, общественники. Народные избранники, согласно требованиям времени, постоянно совершенствуют законодательную базу. Исполнительная власть, в том числе, обеспечивает материально-техническую базу для работы. Активисты вместе с полицейскими следят за порядком на дорогах и улицах региона", - подчеркнул депутат.

Члены комитета по госстроительству и местному самоуправлению проголосовали за ряд мер, которые должны позитивно сказаться на состоянии правопорядка. Одна из важных рекомендаций – продолжить реализацию майских указов президента. Отчет о работе УМВД России по Тюменской области будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента 14 марта.

Любовь Голышева