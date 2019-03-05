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Квартет солистов оркестра MusicAeterna выступит в Тюмени

Общество, 16:42 05 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Квартет солистов оркестра MusicAeterna маэстро Теодора Курентзиса выступит на сцене тюменской филармонии 12 марта. 22 марта дирижер Димитрис Ботинис, участник MusicAeterna, совместно с Тюменским филармоническим оркестром представит тюменцам программу по произведениям П. И. Чайковского.

Как пояснил директор тюменской филармонии Андрей Чувашов, репертуар пополнился этими двумя концертами благодаря федеральной программе "Всероссийские филармонические сезоны" Министерства культуры РФ (по аналогии с театральным проектом Минкульта "Большие гастроли").

"Программа направлена в первую очередь не на обмен гастролями концертных организаций, а на помощь в приезде очень значимых, больших музыкантов. Нередко региональным филармониям не под силу пригласить таких артистов. Программа "Всероссийские филармонические сезоны" способствует тому, чтобы мы могли услышать исполнителей, которых непросто заманить в нашу далекую Тюмень", – пояснил Андрей Чувашов.

Ирина Ромашкина

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# Андрей Чувашов , концерт , Тюменская филармония

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