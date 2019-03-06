Тюменцам напоминают о необходимости посещения офтальмолога

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4»

Более 500 случаев глаукомы выявлено в Тюменской области в 2018 году. Во Всемирный день борьбы с этим недугом - 6 марта - врачи региона напоминают о необходимости своевременного обследования.

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, глаукома – заболевание, в основном, пожилых людей, количество выявленных случаев с годами увеличивается, но чаще всего больные глаукомой не наблюдают каких-либо симптомов, этим заболевание и коварно. Раннюю глаукому может выявить только врач-офтальмолог, проведя качественное обследование.

Ранняя диагностика глаукомы – ключевой фактор защиты зрения от разрушающего действия этой болезни. Необходимо проходить регулярное обследование у офтальмолога. Если вам от 35 до 40 лет, то не менее 1 раза в 3 года, людям старше 40 лет обследования нужны ежегодно.

Группы риска возникновения глаукомы:

· возраст более 40 лет, чем старше человек, тем выше риск;

· имеется глаукома у ближайших родственников: матери, отца, родной сестры, брата;

· имеются сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипер- и гипотония, вегетососудистая дистония, мигрень и т.д.;

· имеется близорукость высокой степени;

· долгосрочное применение стероидов.

Лечение глаукомы проводится как терапевтическим, лазерным, так и хирургическим методами, в зависимости от течения заболевания. Цель лечения – предотвращение потери зрения, при глаукоме это необратимый процесс.

В Областном офтальмологическом диспансере Тюменской области ежеквартально проводятся Школы для пациентов с диагнозом глаукома.