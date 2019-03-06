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В Тюмени организация выплатила штраф за наем мигрантов без документов

Происшествия, 19:05 06 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организация, нанимавшая иностранных граждан без документов, выплатила штраф в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В отделе судебных приставов находилось два исполнительных производства о взыскании штрафов на общую сумму 400 тыс. рублей. Организация нанимала на работу иностранных граждан без гражданства.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, уведомил должника и наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств. На должнике числилось несколько специализированных автомобилей и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Руководитель организации лично приехал в отдел судебных приставов из другого города и оплатил долг в полном объеме.

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# долги , мигранты , судебные приставы

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