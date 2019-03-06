Продлен прием заявок на конкурс на реализацию творческих проектов "Цех"

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос» | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос»

Прием заявок на конкурс "ЦЕХ" на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей продлен до 11 марта, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

Жители Тюмени и юга региона в возрасте от 18 до 35 лет могут выиграть в конкурсе до 500 тыс. рублей на реализацию идеи. Среди проектов, участвующих в борьбе за финансовую поддержку, значится третий фестиваль уличной музыки FreeMusic.

"Наша команда давно решила, что этот фестиваль должен быть ежегодным. Его формат очень нравится нам, жителям Тюмени, а также битбоксерам и рэперами, которые приезжают ради баттлов даже из других городов. Но мне хочется с каждым годом делать организацию FreeMusic лучше, удобнее. Приглашать крутых экспертов, обеспечивать для иногородних участников комфортные условия. И в этих новых масштабах нам может помочь победа в конкурсе "ЦЕХ", — поделился организатор фестиваля, известный тюменский битбоксер Сергей Черня.

Также свои силы в конкурсе попробуют тюменские режиссеры. Так, художественный руководитель CrosswayCompanyArts Юлия Вологжанина планирует создать спектакль по творчеству художника Яна Фабра, а режиссер, актриса и руководитель музыкальной группы "Джаст Сьюзи" Сюзанна Иванова планирует представить постановку о мексиканской художнице Фриде Кало с использованием мультимедиа.

"Однажды мне предложили поучаствовать в фотосессии в образе Фриды – мы внешне похожи. Я захотела побольше узнать о ней. Сильно прониклась ее историей, жизнелюбием и тягой к творчеству. Мне захотелось создать спектакль и поразмышлять в нем о ее особом восприятии цвета", — рассказала Сюзанна Иванова.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь, а также скачать заявку и отправить ее на grant.kosmos2019@gmail.com.