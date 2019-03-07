Шоу "Дружба пельменей" пройдет в Карабаше
Кулинарное шоу "Дружба пельменей" пройдет в с. Карабаш Ялуторовского района 9 марта, сообщает администрация муниципального образования.
Как отмечают организаторы, это шоу станет гвоздем программы народного гуляния "Широкая масленица".
В огромной кастрюле по рецептам местных жителей приготовят сибирские пельмени, казахские манты, немецкие маульташены, украинские вареники, зырянские пельмяни, татарские юфахаши.
Участников праздника ожидают вкусные угощения, веселые розыгрыши, конкурсы. Впервые пройдет парад санок, конкурс масленичных кукол.
Сельские поселения устроят "Деревенский разгуляй" с угощениями, любители спорта посоревнуются в "Силовом экстриме". Не обойдется без традиционного столба с призами. Много развлечений приготовлено для юных жителей села в рамках "Детской масленицы".