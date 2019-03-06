Девяносто пожилых тюменцев посетили школу активного долголетия

| Фото: с информационного портала "Тюмень – наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: с информационного портала "Тюмень – наш дом" во "ВКонтакте"

Более 90 тюменцев приняли участие в акции "Единая школа активного долголетия", посвященной здоровому образу жизни в пожилом возрасте. Она прошла во всех поликлиниках Тюмени, сообщает администрация города.

В отделениях медико-социальной помощи городских учреждений здравоохранения людей старшего поколения ждали студенты кафедры профилактической восстановительной медицины и волонтеры – медики Тюменского государственного медицинского университета. Они измерили всем желающим артериальное давление, вес и объем талии, рассчитали индекс массы тела. После небольшого обследования тюменцам рассказали о принципах рационального питания, двигательной активности и вредных привычках. Пожилым людям продемонстрировали оптимальный набор физических упражнений, которые помогут поддержать мышцы в тонусе, но при этом не вызовут трудностей и дискомфорта.

Как сообщила главный специалист комитета здравоохранения администрации города Тюмени Ольга Петрова, это не первый опыт взаимодействия с Тюменским государственным медицинским университетом.

"В ноябре 2018 года в поликлиниках уже проводилась подобная акция, посвященная раннему выявлению онкологических заболеваний. Как и сегодня, она прошла при поддержке Тюменского государственного медицинского университета. Такой формат сотрудничества полезен как для пациентов, так и для самих студентов. Молодые люди получают практический опыт, а пациенты медицинских учреждений – новые знания", - подчеркнула она.

Следующая акция "Единая школа активного долголетия" запланирована на конец апреля 2019 года. Ее посвятят профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Тема будет особенно актуальна в преддверии дачного сезона.