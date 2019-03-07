Блюда из северной рыбы и оленины войдут в меню ямальских школьников

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Мастер-класс по приготовлению северной рыбы и оленины провел для школьных поваров Губкинского шеф-повар из Ноябрьска, сообщает ИА "Север-Пресс".

Занятия состоялись в рамках регионального партийного проекта "Единой России" "Здоровое питание".

Председатель Ямало-Ненецкого окружного регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Колесников пояснил, что специально для детского меню были заказаны сосиски из оленины.

"Дети очень любят их, поэтому, конечно, мы прислушивались. Специально на заводах разместили заказ, и из 100-процентной ямальской оленины нам сделали сосиски. В ближайшее время такими деликатесами мы побалуем детишек Ямала", — сказал он.

Оленину и северную рыбу в школьное меню включили после внесения дополнений в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые позволили заключить договоры на поставку местной продукции.