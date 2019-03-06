Бесплатные мероприятия в Тюмени 6-10 марта: Масленица, ярмарки и конкурсы

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Всевозможные бесплатные мероприятия ожидают тюменцев до 10 марта. Масленичные гуляния, празднование 8 марта, ярмарки, детские мероприятия и многое другое. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

"Масленичный переполох" в музее

Когда: с 5 по 10 марта

Где: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63

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С 5 по 10 марта 2019 года Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает гостей на мероприятия, посвященные празднованию Масленицы.

Каждый день народных гуляний в масленичной неделе – тематический: вторник – "Встреча" и "Заигрыш"; среда – "Лакомка"; четверг – "Широкий"; пятница – "Тещины вечерки"; суббота – "Золовкины посиделки"; воскресенье – прощание с Масленицей.

Гости узнают об истории праздника, примут участие в веселых, подвижных играх и хороводах. На мастер-классах посетители в полной мере смогут проявить свои творческие способности: слепить глиняную свистульку, изготовить традиционную куклу Масленицу, сделать весеннего жаворонка с помощью лоскутков и ниток, а из яркой шерсти свалять сувенир на память.

В детском центре "Музейляндия" девчонки и мальчишки познакомятся с русской прялкой и веретеном, на спектакле узнают о создании уличного театра, увидят выставку народных и промысловых кукол из соломки, глины, дерева, тканей под названием "Круглый год - народной куклы хоровод".

В Музейном комплексе работает интерактивная фотозона с предметами русского быта, где жители и гости города могут сделать оригинальные фото на память, а также побывать на выставках "Пробуждение" и "Масленичное гуляние".

Праздник рукоделия

Когда: 4-8 марта с 9 часов

Где: "Окей", ул. Широтная, 199

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На празднике рукоделия мастера со всей области представят авторские украшения и стильные аксессуары, сувениры, игрушки, куклы, мыло, шапочки, изделия из глины, дерева, камней, бисера, вязание, шитьё, канзаши, декупаж, пэчворк, скрапбукинг, валяние, картины из батика и атласных лент и многое другое.

Ярмарка "Руки золотые 2019"

Когда: с 1 по 7 марта

Где: Выставочный зал, ул. Севастопольская, 12

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Народные промыслы и художественные произведения являются неотъемлемой частью отечественной культуры. Выставка организована для возрождения и поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, авторского творчества, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства, продвижения талантливых авторов, а также содействия диалогу различных культур. В рамках выставки проходят мастер-классы, презентации, обмен знаниями и умениями.

Подробности по тел. 8 800 500 72 72

Открытие третьего мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY"

Когда: 7 марта в 17 часов

Где: ул. Мельникайте, 102

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7 марта в 17 часов по адресу ул. Мельникайте, 102 распахнет свои двери еще один магазин известной международной сети KEAUTY! В этот день гостям подарят море призов, расскажут о корейской косметике и помогут выбрать классные подарки к Международному женскому дню!

Среди прекрасных девушек будут выбирать "Мисс KEAUTY-2019", ею может стать каждая! А также в магазине будет организована бьюти-зона, где представители школы GALAMAKE сделают бесплатный макияж всем желающим. На открытии ждет множество сюрпризов, конкурсов и подарков.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ В "КУЛИГА-ПАРК"

Когда: 8 марта в 14 часов

Где: База отдыха "Кулига-парк" 32-й км Ирбитского тракта, д. Кулига.

Развлекательная программа от Дмитрия Анисимова; Битбокс, танцы; Показ коллекции от бренда ROXY; Тренировка по аэробике и м.д.

Весенний Базар

Когда: 8 марта с 12 до 18 часов

Где: "Мудра", ул. Урицкого, 36

Вход свободный, на некоторые мероприятия необходима регистрация!

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Наш "Весенний базар" – способ приблизить весну, пробудиться после долгой зимы и подготовить себя к обновлению, весенней романтике и теплу.

8 марта в "Мудре" устраивают большой праздник для женщин, девочек, девушек и не только. Никакого пафоса и навязчивой толкотни. Простота и уют.

Что вас ждет?

Гаражная распродажа, полезные мастер-классы, женская йога, гонг-медитация, вкусные обеды в нашем вегетарианском кафе. А главное: много веселья, уюта и свободы. И конечно, подарки и душевный концерт.

Финал регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Когда: 10 марта в 11 часов

Где: "Космос", ул. Республики, 165а

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10 марта МТЦ "Космос" пройдет LAN-финал регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по компьютерному спорту, который определит лучшие команды в пяти популярных дисциплинах: Dota 2, CS:GO, Warface, Artifact и Heartstone. Геймеры сразятся за право представлять Тюмень на чемпионате России. Соревнования организует федерация компьютерного спорта Тюменской области при поддержке телеком-оператора "Дом.ru".

Регистрация для зрителей на чемпионат продлится до 10 марта. Начало мероприятия - в 12 часов, вход бесплатный. Зрителей ждут трансляции поединков на большом экране, конкурс косплея, а также автограф-сессия с известным в Уральском Федеральном Округе комментатором CS:GO Fuzzy Wuzzy и финал конкурса "Народный комментатор" Warface.

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