Генеральный консул ФРГ Штефан Кайль оценил инвестиционный и туристический потенциал Тобольска

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Об инвестиционном потенциале и развитии туризма говорили на встрече в Тобольске глава города Владимир Мазур и генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль, сообщает городская администрация.

Тобольск - перспективная территория для сотрудничества в сфере нефтепереработки и строительства. На экспорт в Германию из Тюменской области идут нефтепродукты, полимеры, древесина и изделия из нее. За 2018 год внешнеторговый оборот региона с Германией составил 738 млн долларов США.

Глава города Владимир Мазур отметил готовность Тобольска к поискам точек взаимодействия с Германией.

"Мы готовы к сотрудничеству в вопросах туризма и промышленности. Тобольск – город с благоприятным инвестиционным климатом, созданы условия для бизнеса, есть вся инфраструктура. Мы учитываем все пожелания, ориентируясь на потребности наших горожан, но и учитывая мнение российских и зарубежных инвесторов. Чем выше наши внешнеэкономические связи, тем выше благосостояние тоболяков", - отметил Владимир Мазур.

За 15 лет Тобольск хорошо продвинулся вперед и в туристическом плане. Открыто огромное количество объектов показа. Из ключевых проектов последних лет Владимир Мазур отметил открытие дома музея Императорской семьи.

Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль поблагодарил за теплый прием, конструктивное общение.

"У вас действительно красивый город, замечательный музей семьи Романовых. В процессе общения с генеральным директором компании СИБУР в Тобольске я назвал Тобольск – жемчужиной Сибири, а СИБУР – жемчужиной нефтехимической промышленности. Гигантский завод производит неизгладимое впечатление масштабами, работает по новейшим стандартам и нормам, в том числе и в сфере защиты окружающей среды, сотрудничает с большим количеством немецких предприятий", - поделился Штефан Кайль.

Присутствующие в составе делегации представители крупных корпораций рассказали о своей деятельности и возможных вариантах сотрудничества, в том числе в сфере туризма.