Жизнь без зелья: в регионе ежегодно проходит более одиннадцати тысяч антинаркотических мероприятий

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Более 11 тыс. антинаркотических мероприятий для детей, родителей и педагогов ежегодно проводят в Тюменской области работники 76 кабинетов по профилактике и употреблению психоактивных веществ, которые действуют на базе образовательных учреждений, сообщает областной наркологический диспансер.

Одно из важных направлений профилактической работы - борьба с распространением среди подростков насвая и сосательного табака - снюса. Слизистая оболочка рта, зубы и желудочно-кишечный тракт в первую очередь страдают от употребления этой дурно пахнущей субстанции, предостерегают врачи тюменских школьников.

В состав насвая, кроме табака, входят такие компоненты, как гашеная известь, зола, сухой верблюжий навоз или куриный помет. Эффект от приема этой смеси сами потребители описывают как полное отупение, которое длится 20-30 минут. Расплатой за это очень сомнительное удовольствие, как всегда, становится утрата физического и психического здоровья.

"Садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавленным раствором куриного помета: оно "сгорит". То же самое происходит в организме человека: страдают в первую очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. А ведь в насвае есть еще другие составляющие: того же никотина в одной порции жевательного табака больше, чем в одной сигарете. У пристрастившихся к насваю подростков разрушается нервная система, для них характерны общие психические нарушения, свойственные всем видам зависимости от химических веществ", - отмечает врач психиатр-нарколог высшей категории, заведующая диспансерным отделением Тюменского областного наркологического диспансера Оксана Конищева.

К наркологам присоединяются врачи-гастроэнтерологи и стоматологи. Компоненты насвая очень опасны для зубов, пищевода, желудка, кишечника. По словам специалистов, употребление подобных смесей может даже привести к возникновению онкологических заболеваний. Ведь коварство насвая в том, что он, хоть и не признан пока наркотиком, вызывает привыкание.

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с п. 8 ст. 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) в нашей стране запрещена. Поэтому торгуют этой "дурью" в основном через Интернет. Родителям стоит обращать внимание на то, какие сайты посещают их дети, какие запросы они делают в поисковых системах.

Евгений Бабенко