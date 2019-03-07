Дирижер Димитрис Ботинис выступит в Тюмени

| Фото: muzkarta.info | Фото: muzkarta.info

Концерт Тюменского филармонического оркестра под руководством дирижера Димитриса Ботиниса состоится в тюменской филармонии 22 марта.

33-летний дирижер Димитрис Ботинис – победитель и обладатель всех специальных призов Международного конкурса дирижеров им. Антонио Педротти, победитель I Всероссийского музыкального конкурса по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

В ноябре 2014 года Димитрис Ботинис провел первый "тестовый" симфонический концерт в истории нового столичного зала – Концертного зала им. С. В. Рахманинова, в январе 2017 г. состоялось торжественное открытие всего комплекса "Филармония-2", где Димитрис Ботинис вместе с Денисом Мацуевым и Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии исполнили Второй концерт Рахманинова.

В концерте в Тюмени примет участие молодой пианист, выпускник московской консерватории Арсений Тарасевич-Николаев. Он исполнит концерт №1 Петра Чайковского.

"Лично я с большим нетерпением жду концерт, чтобы послушать транскрипцию молодого музыканта", – отметил Андрей Чувашов. Он назвал Арсения Тарасевича-Николаева одним из претендентов на победу в XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

В программе музыкантов также прозвучит симфония № 2 финского композитора Яна Сибелиуса. Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры России в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Ирина Ромашкина