Дирижер Димитрис Ботинис выступит в Тюмени
Концерт Тюменского филармонического оркестра под руководством дирижера Димитриса Ботиниса состоится в тюменской филармонии 22 марта.
33-летний дирижер Димитрис Ботинис – победитель и обладатель всех специальных призов Международного конкурса дирижеров им. Антонио Педротти, победитель I Всероссийского музыкального конкурса по специальности оперно-симфоническое дирижирование.
В ноябре 2014 года Димитрис Ботинис провел первый "тестовый" симфонический концерт в истории нового столичного зала – Концертного зала им. С. В. Рахманинова, в январе 2017 г. состоялось торжественное открытие всего комплекса "Филармония-2", где Димитрис Ботинис вместе с Денисом Мацуевым и Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии исполнили Второй концерт Рахманинова.
В концерте в Тюмени примет участие молодой пианист, выпускник московской консерватории Арсений Тарасевич-Николаев. Он исполнит концерт №1 Петра Чайковского.
"Лично я с большим нетерпением жду концерт, чтобы послушать транскрипцию молодого музыканта", – отметил Андрей Чувашов. Он назвал Арсения Тарасевича-Николаева одним из претендентов на победу в XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.
В программе музыкантов также прозвучит симфония № 2 финского композитора Яна Сибелиуса. Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры России в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".
Ирина Ромашкина