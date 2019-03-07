Тюменские пожарные музыкой и цветами поздравили женщин с 8 марта

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Духовой оркестр регионального управления МЧС подарил женщинам известные композиции: "Королева красоты", "Любите девушек", "Марш славянки" и другие на площади Солнца 6 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Пожарная автоцистерна в этот раз была "заряжена" 101 тюльпаном (по номеру службы спасения) и профилактическими памятками от ВДПО и государственного пожарного надзора. Проходящим мимо женщинам сотрудники службы вручали цветы и желали праздничного настроения.

Также спасатели с тюльпанами побывали в районе сквера им. Немцова. Горожане охотно делали селфи с пожарными и оркестрантами.

По словам огнеборцев, такие моменты запоминаются не только виновницам торжества, но становятся хорошим стимулом для эффективной служебной деятельности.