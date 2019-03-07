"Мартовский кот" соберет тюменских театралов-любителей

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

I городской фестиваль-конкурс детских любительских театральных коллективов "Мартовский кот" состоится в Тюмени в марте, сообщает департамент культуры администрации города.

Принять участие в нем приглашают клубы народного самодеятельного творчества учреждений культуры, группы учащихся школ и учреждений дополнительного образования, воспитанников детских садов, участников частных творческих студий Тюмени в возрасте от 5 до 16 лет.

Фестиваль проводится по четырем возрастным категориям. Участники могут выступить в следующих номинациях: "Театр одного актера", "Автор-исполнитель", "Театр миниатюр", "Пантомима", "Лучшая литературная композиция", "Лучшая детская режиссерская работа", "Лучший актерский ансамбль", "Лучший отрывок из спектакля/театральной постановки (не более 15 минут)", "Художественное слово".

Фестиваль пройдет в два этапа в Доме культуры "Торфяник". Конкурсные смотры участников продлятся с 21 по 23 марта. Гала-концерт и церемония награждения участников фестиваля состоятся 24 марта.

В каждой категории выберут лауреатов и дипломантов. Гран-при присудят одному коллективу.

Прием анкет-заявок на участие продлится до 18 марта. Их необходимо направить на почту dktorfjanik@mail.ru с пометкой "Мартовский кот" или по адресу: Тюмень, ул. Малышева, 26, кабинет № 201. Телефон для справок: 8 (3452) 458-328.