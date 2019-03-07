Ада Мухина и Дмитрий Егоров расскажут тюменцам о развитии социального театра

Ада Мухина | Фото: МТЦ «Космос» Ада Мухина | Фото: МТЦ «Космос»

Ада Мухина и Дмитрий Егоров проведут бесплатные лекцию и мастер-класс в Тюмени 13 и 17 марта, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра “Космос”.

Режиссер, драматург, выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, лауреат молодежной премии "Триумф" и театральной премии для молодых "Прорыв" Дмитрий Егоров и педагог, арт-журналист, основатель и режиссер театрального проекта "Вместе" Ада Мухина расскажут, как создавать небольшие творческие проекты в крупных городах и в каком формате социальный театр может развиваться в Тюмени.

“Мы хотели пригласить в Тюмень экспертов, чья профессиональная компетенция максимально соответствует направлениям конкурса "Цех". Познакомим его участников с направлениями социального театра, популярными в Европе и набирающими оборот в России. Эти жанры сокращают дистанцию между зрителем и театром, позволяя решать актуальные социальные проблемы театральными инструментами”, – поделилась художественный руководитель молодежного театрального центра "Космос" Мария Хайбуллина.

Дмитрий Егоров | Фото: МТЦ "Космос" Дмитрий Егоров | Фото: МТЦ "Космос"

На лекции "Маленький проект в большом городе" 13 марта Дмитрий Егоров обсудит с гостями, как рождаются и выживают проекты в условиях большого города. Он расскажет на какие способы развития театральных инициатив стоит обратить внимание. Начало в 19 часов 30 минут. Регистрация здесь.

Участники мастер-класса Ады Мухиной "(А)социальный театр и его имена", который пройдет 17 марта, узнают о практиках социального театра из разных уголков мира и поразмышляют над тем, в какой форме они могли бы воплотиться в Тюмени. Горожанам рекомендуют приходить в удобной одежде и обуви. Начало в 12 часов. Регистрация на мастер-класс здесь.