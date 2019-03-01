Девяносто участников соберет тюменский SkillsFest

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В пяти компетенциях - "Поварское дело", "Дизайн", "Швейное дело", "Столярное дело" и "Компьютерная графика" - выступят участники городского фестиваля практико-ориентированных проектов "SkillsFest" в гимназии № 49 (ул. Вьюжная, 4) 12 марта, городской департамент образования.

Знания и умения на фестивале продемонстрируют 90 учащихся 6-8 классов. Им предстоит выполнить профильные практические задания. Начинающие повара приготовят и оформят блюда, столяры смастерят искусные деревянные поделки, а юные портные сядут за швейные машины. Конкурсанты также защитят профильные проекты.

"В своих проектах школьники представят исследования деревянного зодчества Тюменской области и описание самобытности костюмов жителей нашего региона, меню рационального питания, а также эскизы дизайна интерьера и макеты баннеров для социальных сетей. "SkillsFest" − это площадка для погружения детей в перспективные компетенции и отличный старт для ранней профессиональной подготовки", − сообщила директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых.

Лучшие участники и педагоги, подготовившие победителей и призеров, получат награды.