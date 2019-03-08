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Владимир Якушев поздравил жительниц Тюменской области с 8 Марта

Общество, 10:54 08 марта 2019

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Международный женский день – прекрасный повод высказать восхищение женщиной, подчеркнуть ее яркую индивидуальность и уникальность, умение справляться с огромным грузом забот, оставаясь при этом нежной, ласковой, чуткой.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, поздравляя с днем 8 Марта всех женщин Тюменской области.

По словам главы Минстроя, без женской поддержки, любви и заботы невозможно представить общество, способное к созиданию и милосердию.

"Вы вдохновляете всех нас на новые свершения и победы! Ваше умение нестандартно мыслить, творчески подходить к решению сложнейших задач, позволяет достигать вершин в любом деле – политике и бизнесе, образовании и медицине, творчестве и спорте, общественной деятельности. От всей души желаю всем женщинам Тюменской области яркого весеннего настроения, радости, гармонии и красоты! Пусть в ваших домах и семьях всегда будут тепло, любовь и взаимопонимание!", - сказал Владимир Якушев.

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# 8 марта , Владимир Якушев

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