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Тобольские школьники учат ПДД в детской автошколе

Общество, 18:54 07 марта 2019

vk.com/kdm_tob | Фото: vk.com/kdm_tob

Детская автошкола начала свою работу в Тобольске в начале 2019 года. Занятия с детьми проводят инспекторы ГИБДД и подготовленные волонтеры, сообщает городская администрация.

Теоретические и практические мероприятия по профилактике ДТП с участием детей проходят на специальной автодороге - это мини-автотрасса с кольцевым движением, оснащенная настоящими дорожными знаками, разметкой, пешеходным переходом и светофором. Есть здесь и детский транспорт, максимально похожий на настоящий. Ребенок может попробовать себя в роли водителя и пешехода. Каждую неделю на бесплатные занятия в автошколу приходят учащиеся младших классов школ города. В планах приглашать на занятия детей из детских садов.

5 марта в детскую автошколу на занятие к ученикам 1б класса школы № 2 пришли представители городской администрации и тобольской думы. Гости наблюдали, как малыши отвечали на вопросы инструктора о правилах дорожного движения, узнавали показанные им дорожные знаки, становились водителями, пешеходами, инспекторами ДПС.

Как отметила председатель постоянной комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления Екатерина Шанина, детская автошкола - знаковый проект для города.

"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма сегодня как никогда актуальна. То, что мы увидели здесь, говорит о том, что проект успешно реализуется. Важно, что в автошколе дети в игровой форме легко усваивают необходимые знания. В будущем это поможет им стать грамотными и дисциплинированными участниками дорожного движения, а в некоторых ситуациях и сохранить жизнь", - отметила Екатерина Шанина.

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# автошкола , дети , Тобольск

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