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Кукла Барби отметила шестидесятилетие

Общество, 13:04 09 марта 2019

www.facebook.com/barbie | Фото: www.facebook.com/barbie

Знаменитой кукле Барби исполнилось 60 лет, сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, впервые игрушка была представлена на нью-йоркской ярмарке 9 марта 1959 года. Впоследствии кукла стала настоящей культурной иконой.

Подчеркивается, что Барби эволюционировала вслед за происходящими изменениями в обществе. В частности, производитель выпустил коллекцию из 20 кукол, которые представляют собой реальные образцы успешных женщин.

Ранее сообщалось, что Куклу Барби нарядили в хиджаб.

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# игрушки , куклы

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