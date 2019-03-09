Ученые определили вес Млечного Пути

| Фото: www.nasa.gov | Фото: www.nasa.gov

Вес Млечного Пути узнали ученые из НАСА и ЕКА (Европейского космического агентства), сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Астрономы проанализировали данные космических телескопов Hubble и Gaia, и, применив различные математические методы, определили, что совокупный вес небесных тел галактики Млечный Путь, где расположена Солнечная система, примерно равен весу 1,5 трлн звезд, равных по размеру Солнцу. Протяженность галактики составляет около 256 тыс. световых лет.

34 звездных скопления были исследованы с помощью телескопа Gaia, 12 — с помощью Hubble.

"Нам повезло получить такую ​​великолепную комбинацию данных", — сказал представитель балтиморского Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Space Telescope Science Institute) Роланд ван дер Марел.

Американский ученый подчеркнул, что произвести такой большой объем исследований удалось только благодаря использованию данных двух космических телескопов.

"Чем массивнее галактика, тем быстрее движутся ее скопления под действием силы тяжести. С помощью более ранних измерений удалось выяснить скорость, с которой звездное скопление приближается или удаляется от Земли. Теперь удалось рассчитать их общую скорость и, как следствие, массу галактики", - пояснил профессор Вин Эванс из Кембриджского университета.