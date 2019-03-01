Лжеработодатель обманул жительницу Ишима на пять тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В полицию Ишима с заявлением о хищении денежных средств обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой мошенника, выдавшего себя в Интернете за работодателя, сообщает УМВД по Тюменской области.

Как рассказала потерпевшая, в сети она нашла объявление о трудоустройстве. "Работодатель" потребовал от нее сообщить личные данные для оформления необходимых документов.

Женщина назвала реквизиты своей банковской карты и цифры с ее обратной стороны. Вскоре она получила оповещение о снятии денег. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации "Кража".