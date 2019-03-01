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Воспитанники ФК "Тюмень" заняли седьмое место международного турнира

Спорт, 15:54 10 марта 2019

inforesist.org | Фото: inforesist.org

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" заняли седьмое место на международном турнире "Minsk Cup-2019" среди команд игроков 2004 года рождения, сообщает ФК "Тюмень".

В минском футбольном манеже играли 16 коллективов. На первом этапе тюменцы оказались лучше сверстников из латвийского "РФШ" со счетом 3:0 и "Минска" (2:0), но уступили "Брюгге" из Бельгии (0:2).

Путь к наградам сибирским футболистам закрыл "Краснодар". Южане в четвертьфинале обыграли тюменцев со счетом 3:0. На этом турнир для тюменцев не завершился. В утешительных встречах они уступили "Ростову" и победили "Земгале" из Латвии (2:0).

"Тюмень-2004" в прошлом сезоне стала победителем регионального первенства страны. Сибиряки были лучше во всех 21-й встречах турнира с общей разницей забитых и пропущенных мячей 118:9. Летом "Тюмень-2004" выступит в финальном первенстве России. Одним из этапов подготовки к этим состязаниям стал турнир "Minsk Cup-2019".

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