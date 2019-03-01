Православных тюменцев благословили на Великий пост

| Фото: patriarchia.ru | Фото: patriarchia.ru

У православных верующих начался Великий пост, который продлится семь недель, с 11 марта до 27 апреля. Накануне верующих Тюменской области благословили на подвиг очищения души и тела в храмах и приходах региона.

Благословение на духовный подвиг Великого поста православные Тюменской области просили у церковнослужителей после вечерни с чином прощения. Она прошла во всех храмах Русской православной церкви 10 марта, в Прощеное воскресенье. В этот церковный праздник верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с очищенной от обид душой. Только после прихожане получают благословение на пост.

"Пост – это не строгая диета, но время молитвы. Само по себе ограничение в пище не подготовит нас к Великому празднику - Пасхе. Но, если в Великий пост мы освободимся от прошлых обид, простим врагов, как нас прощает Господь, очистим разум от дурных мыслей: мы приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог. Это пребывание в любви и божественной благодати", – так настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Алексий Симаков обратился к прихожанам.

Он напомнил, что главная идея поста – смирение и обуздание страстей. Церковнослужитель просит соблюдать в первую очередь духовный пост, а не телесный. Помимо отказа от скоромной пищи, следует ограничить активность в Интернете, считает настоятель.

"Постараемся меньше пустословить. Особенно прошу ограничить общение в соцсетях, не участвовать в сплетнях, не читать их. Постараемся уделять меньше внимания мобильным телефонам, а отдавать больше внимания семье. Кажется, что человек весь готов залезть в свой смартфон, не замечает близких. Давайте в пост ограничим себя в пользовании этим предметом. Проверим, насколько мы зависимы от него", – отметил иерей Алексий Симаков.

Великий пост – центральный в Русской православной церкви. В нем Четыредесятницы и Страстная седмица – 48 дней. Верующие воздерживаются от пищи животного происхождения: не едят мяса, яйца, молочные продукты. Пост может быть смягчен для беременных женщин, больных, занятых тяжелым трудом людей. Самые строгие недели – первая и последняя (Страстная) седмицы. Завершится Великий пост праздником Светлой Пасхи, которая в 2019 году выпадает на 28 апреля.

Ирина Ромашкина