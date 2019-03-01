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Тюменские студенты перевели исторический текст Семена Ремезова

Общество, 19:16 11 марта 2019

Тюменское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». | Фото: Тюменское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

На современный русский язык перевели студенты Тюменского государственного университета подлинный исторический палеографический фрагмент текста "Сибирской летописи" XVIII века, написанного русским исследователем Семеном Ремезовым.

Как сообщает Тюменское отделение ВОО "Молодая Гвардия Единой России", историческая реконструкция состоялась в институте социально-гуманитарных наук 11 марта и была посвящена популяризации исторического наследия Тюменской области и просвещения в сфере вспомогательных исторических дисциплин.

По подсчетам студентов, перевод всего нескольких строчек текста занял не менее 15 минут. Эксперты подтвердили, что работа очень кропотливая.

"В среднем перевод ста страниц занимает несколько месяцев. Историки переводят тексты разной сложности. Текст, который был представлен сегодня, был среднего уровня сложности", - пояснила кандидат исторических наук София Щербич.

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# Молодая гвардия , ТюмГУ

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