"Тюмень" встретится с "Газпромом-Югрой"

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Первый матч в рамках розыгрыша Кубка России по мини-футболу проведет МФК "Тюмень" 13 марта.

Как сообщает пресс-служба клуба, соперником будет МФК "Газпром-Югра".

Это уже третий заход сибиряков за почетным трофеем. Времени на полноценную подготовку у команд было не так много, но на накале будущих поединков это отразиться вряд ли.

11 марта тюменцы прибыли из Норильска, а уже 12 марта провели тренировочное занятие.

"Для нас любой трофей – и Кубок России, и медали чемпионата – важен, - отметил главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов. - Поэтому мы постараемся сделать все, чтобы его завоевать. Остался небольшой шаг, но он самый трудный. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы усердно готовимся к этим играм. Финал состоит из двух матчей, оба пройдут в марте. В этом году особенно приятно будет, если удастся завоевать этот трофей, потому что МФК "Тюмень" отметит свое 20-летие. Мы должны в этом сезоне обязательно завоевать какие-то награды, чтобы сделать подарок и клубу, и болельщикам".