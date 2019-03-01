В Тюмени задержали серийного вора
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мужчину, подозреваемого в серии краж, задержали в Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.
Ранее судимый 31-летний гражданин похищал дорогие смартфоны и кошельки в торговых центрах и общественном транспорте. В квартире задержанного полицейские обнаружили часть украденных гаджетов. Свою добычу фигурант сбывал в комиссионных магазинах. Сейчас установлена его причастность к 13 преступлениям.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.