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Приюту "Лучший друг" передадут сто килограммов помощи

Общество, 15:37 13 марта 2019

официальная группа приюта "Лучший друг" | Фото: официальная группа приюта "Лучший друг"

Около ста килограммов корма, круп и необходимых средств для приюта “Лучший друг” собрали тюменцы в ходе марафона добрых дел, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии".

Марафон добрых дел был запущен месяц назад. В акции приняли участие более сотни человек. Горожане еще успевают присоединиться к марафону. Для этого нужно принести необходимое для бездомных животных в пункт приема, расположенный по адресу: ул. Володарского, 47 (тюменское отделение "Молодой Гвардии").

Денежные пожертвования организаторы не принимают. Необходимы гречка, геркулес, пшено и макароны, кости, субпродукты, мясо курицы. Также принимают сухие корма, ошейники, лотки, когтеточки, глистогонные и антипаразитарные средства, шприцы. С полным списком необходимого можно ознакомиться здесь.

20 марта команда активистов вместе с желающими отправится в приют "Лучший друг" для передачи собранных пожертвований.

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# акция , бездомные животные , помощь , приют , сбор

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