Водителей предупреждают о мокром снеге и дожде

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Мокрый снег и дождь ожидаются на юге Тюменской области 13-15 марта. Водителей просят быть внимательными и осторожными при выезде на трассы, сообщает Уралуправтодор.

Мокрый снег, дождь, ветер со скоростью 16-21 метров в секунду ожидаются в это время.

Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако водителям рекомендуют не рисковать и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Если все же выезд необходим, следует быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодор 8-800-200-63-06.