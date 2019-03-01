В Тюмени осудили слесаря, ставшего директором сомнительной фирмы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Мужчину, согласившегося стать директором сомнительной фирмы, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

28-летний мужчина работал слесарем в Тюмени. Осенью 2017 года делец предложил ему стать номинальным учредителем и генеральным директором одной из существующих тюменских фирм. Слесарь согласился. Были подготовлены необходимые документы и по почте направлены в налоговую инспекцию.

В январе 2018 года слесарь стал единственным учредителем и генеральным директором организации. Затем лжедиректор открыл счета в банках, управление которыми передал еще одному дельцу. В связи с проведением сомнительных операций счета были заблокированы банком.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Суд назначил подсудимому 180 часов бесплатных общественно полезных работ.

Дельцы устанавливаются.