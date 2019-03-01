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Тюменцы сразятся за звание "Лучший обвальщик мяса"

Общество, 18:10 13 марта 2019

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Команда Тюменской области примет участие в конкурсе профессионального мастерства проекта "Славим человека труда!" УФО в номинации "Лучший обвальщик мяса" в Курганской области 22 марта, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Регион представят сильнейшие и опытнейшие обвальщики с предприятий АО "ПурагроУк" — Алексей Цветков, ООО "Ишимский мясокомбинат" — Наталья Румянцева, АО "Мясокомбинат Ялуторовский" — Линар Сайфуллин и Артем Прокопенко, ООО "Ясень-Агро" — Светлана Шумилова.

Им предстоит пройти два этапа. Первый – теоретический, второй — практическое задание. Теоретический этап состоит из тестовых заданий, включающих вопросы о методах, приемах и режимах работы, последовательности операций, сырье и инструментах, применяемых в профессии по заявленной номинации, а также вопросы охраны труда.

На втором этапе конкурсанты разделают и обваляют свиную полутушу на глазах у зрителей.

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# конкурс , мясо , профессия , профмастерство , состязание

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