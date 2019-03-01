Выставка "Сирийский перелом" стала уроком для курсантов ТВВИКУ

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Побывав на выставке "Сирийский перелом", курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова получили всестороннее представление об опасном противнике российской армии - международном терроризме. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" участник антитеррористической операции в Сирии, заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров.

"Особый интерес выставка "Сирийский перелом" вызвала у первокурсников. Выставочная экспозиция визуализирует получаемые курсантами теоретические знания. Это очень хорошее подспорье и в воспитательной работе, и в обучении будущих офицеров инженерных войск", - считает он.

Напомним, в рамках приуроченной к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне военно-патриотической акции "Сирийский перелом" на Тюменский железнодорожный вокзал прибыл воинский эшелон с образцами оружия и боевой техники, захваченных в качестве трофеев у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Выставку посетили тысячи тюменцев, в том числе - воспитанники военно-патриотических клубов и центров, участники движений "Юнармия" и "Волонтеры Победы", ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.

Подразделения российских инженерных войск, действуя на территории Сирии, разминировали территории и объекты инфраструктуры в таких стратегически важных населенных пунктах, как Алеппо и Дейр-эз-Зор. Кроме того, наши саперы успешно выполнили гуманитарную миссию по разминированию города Пальмира - исторического памятника мирового значения. В ходе выполнения этих задач было обезврежено более 200 тыс. боеприпасов различных видов, а также самодельных взрывных устройств, включая "пояса шихидов" и разнообразных мин-сюрпризов. В составе российских инженерно-саперных подразделений в Сирии служит немало выпускников ТВВИКУ.

"Наше училище - единственная в стране кузница военно-инженерных кадров. Выпускники ТВВИКУ - высококвалифицированные офицеры, профессионалы, обладающие необходимой подготовкой для решения самых сложных боевых задач в любой точке мира, где прикажет руководство страны", - подчеркнул заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом", в рамках которой тюменцы получили возможность побывать на выставке оружия и боевой техники, захваченных в качестве трофеев у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, имеет очень большое значение для города и региона.

"Выставка символизирует победу Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики над международным терроризмом, достигнутый при поддержке России", - отметил Михаил Багров.

Евгений Бабенко