Александр Моор прокомментировал назначение Владимира Сысоева

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Опыт работы на федеральном уровне поможет Владимиру Сысоеву в решении тех задач, которые стоят перед ним, как перед заместителем губернатора Тюменской области. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов в перерыве двадцать девятого заседания Тюменской областной думы.

"Владимир Сысоев - наш земляк. Он уже работал в правительстве Тюменской области, имеет богатый управленческий опыт. Сегодня он приобрел и значительный опыт как политик федерального уровня. Будучи депутатом Государственной думы, участвовал в разработке многих законопроектов", - отметил губернатор.

Работая в Госдуме, Владимир Сысоев всегда помогал отстаивать интересы Тюменской области и северных автономных округов, добавил Александр Моор.

Напомним, Владимир Сысоев был назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области 12 марта. Он будет курировать областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации. Среди задач, которые стоят перед Владимиром Сысоевым, - реализация национальных проектов.

Евгений Бабенко