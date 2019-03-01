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Тюменские лыжники выступают на Зимней спартакиаде учащихся России

Спорт, 18:32 14 марта 2019

пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Первый день соревнований по лыжным гонкам прошел в рамках Зимней Спартакиады учащихся России накануне на базе центра зимних видов спорта в Тюмени "Жемчужина Сибири".

В гонке классическим стилем на 10 км воспитанник Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Даниил Окунев занял 12 место среди 88 участников, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Тюменка Татьяна Костюнина вошла в Топ-25 в гонке классическим стилем на 5 км. Конкуренцию ей составили более 90 участниц.

Соревнования лыжников на базе ЦЗВС "Жемчужина Сибири" продлятся до 17 марта. Напомним, что всего в сборной Тюменской области выступают пять юношей и пять девушек 2001–2002 годов рождения, имеющие разряд кандидата в мастера спорта. За подготовку спортсменов отвечают тренеры Владимир Березин, Евгений Ванюков и Павел Черемхин.

14 марта, спортсмены соревнуются в масс-стартах. В спринте юноши и девушки будут соревноваться 16 марта. В последний день соревнований пройдут эстафеты. Начало стартов в каждый день соревнований в 11 часов.

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# лыжные гонки , ОСШОР

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