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Тюменцы сыграют в футбол на снегу на фестивале "Крымская весна"

Спорт, 16:32 15 марта 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Соревнования по футболу среди дворовых команд пройдут на восьми площадках Тюмени в рамках городского фестиваля "Крымская весна", посвященного 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 16 и 17 марта, сообщают организаторы.

В турнире примут участие горожане всех возрастов - от 7 до 60 лет. Помимо традиционного футбола взрослые команды сыграют в футбол в валенках.

Например, 17 марта на ул.Широтная, 152, с 14 до 15 часов 30 минут местные спортсмены встретятся в поединке по мини-футболу. Участниками состязаний станут дети в возрасте от 11 до 13 лет.

Как отмечает заместитель директора детско-юношеского центра "Пламя" Ирина Сивкова, футбол всегда был и будет одной из самых любимых спортивных игр детей: "Желающих участвовать в турнире хоть отбавляй! В этом году в команды вошли воспитанники нашего детского центра, ученики ближайших школ, да и просто ребята с "нашего двора". У каждого футбольного коллектива есть своя группа поддержки. Уверена, жители активно будут болеть за детей, друзей и соседей".

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# Крымская весна , фестиваль , футбол

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