Качество воды в тюменских реках становится лучше

В тюменских реках за последний год улучшилось качество воды. Об этом сообщил начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" накануне Всемирного дня воды.

"Это улучшение нельзя назвать глобальным, - подчеркнул он, - но службы мониторинга зафиксировали улучшение качества воды в реке Тура в районе села Салаирка и выше Тюмени, в реке Ишим на участке от села Ильинка до села Абатское, на реках Туртас, Вагай, Иска и Демьянка. В реке Тавда в районе села Нижняя Тавда качество воды, наоборот, стало немного хуже, а в реках Тобол, Пышма, Исеть и Ук оно не изменилось".

Начальник службы мониторинга водных ресурсов отметил, что среди основных загрязняющих реки веществ – соединения железа, меди, марганца, нефтепродукты.

Информацию о качестве воды департамент получает от служб наблюдения Росгидромет. "В Тюменской области 27 постов Росгидромета, - пояснил Александр Рейн, - 25 речных постов и два - на озерах Андреевском и Янтыково".

Александр Рейн отметил, что все эти посты расположены в тех местах, где есть антропогенное воздействие на природу. "И в этой связи интересно сравнить их данные с данными наблюдений за объектами, где такого воздействия нет, - сказал он. - Для этого мы используем полигон экологического мониторинга, который организован в Нижнетавдинском районе в 2012 году и имеет статус особо охраняемой природной территории. Там запрещена хозяйственная деятельность, нет производственных объектов. Наши замеры позволяют говорить о фоновом содержании загрязняющих веществ на водных объектах, имеющих природное происхождение. Эти исследования показывают, что там те же основные загрязняющие вещества – это соединения меди, марганца и железа. Это, в свою очередь, позволяет нам говорить, что, по сути, во многом класс качества воды в тюменских реках обусловлен именно природными факторами".

Кроме того, говоря о качестве воды в тюменских реках, не стоит забывать, что все они являются транзитными и трансграничными, и качество воды в них формируется на территории соседних регионов - Омской, Свердловской, Курганской областей и Казахстане.

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно в России и других странах мира. В 2019 году он будет отмечаться 22 марта.

Тюменская область является одним из самых водных регионов России. Здесь, по данным начальника управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Александра Рейна, более 5 тыс. больших и малых рек и озер. И ресурсный потенциал поверхностных вод составляет более 80 тыс. кубических километров.

Борис Олейник