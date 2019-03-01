Эксперт клуба "Эльбрус" Максим Скворцов встретился с финалистами "Лидеров России"

| Фото: "Лидеры России" во ВКонтакте | Фото: "Лидеры России" во ВКонтакте

Эксперты клуба "Эльбрус", в состав которого вошли победители и финалисты первого конкурса "Лидеры России" встретились с финалистами второго конкурса в Сочи 14 марта.

Среди них тюменец - Максим Скворцов, который выиграв конкурс в 2018 году, получил должность генерального директора АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания".

"В жизни каждого управленца наступает такой момент, когда нужно провести самодиагностику, сверить часы, свои цели привести в порядок, - поделился он. - А конкурс как раз дает возможность сравнить себя с другими, получить оценку от управленцев более высокого уровня и вообще окунуться в среду, в которой принимаются решения".

Во время презентации клуба "Эльбрус" его участники рассказали об основных направлениях работы клуба и поделились опытом участия в его проектах.

"Наша миссия – формировать механизмы ответственно лидерства для созидательного развития страны, – рассказала руководитель исполнительного комитета клуба Татьяна Дьяконова. - Мы несколько месяцев изучали и пробовали инструменты, как может работать клуб. Но, к сожалению, нет в мировом опыте такого механизма, который позволяет не только отобрать талантливых и умных людей, но и дальше сделать из этого сообщество. Мы идем методом проб и ошибок на этом пути".

Добавим, клуб был сформирован в 2018 году. Участники клуба пригласили финалистов вступать в "Эльбрус", принимать участие в уже существующих проектах и предлагать собственные идеи.

Единой площадкой для общения станет социальная сеть "Вертикаль", которая разрабатывалась при участии клуба "Эльбрус". Возможности новой системы позволят систематизировать общение и контент, а также управлять проектами.

Ирина Кургузова