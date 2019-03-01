В Ишиме муниципальная инспекция выявила нарушителей правил уборки снега

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 административных протоколов за ненадлежащую уборку снега составила муниципальная инспекция Ишима с начала года, в том числе один – на управляющую компанию "Ваш дом".

"Снежный рейд" ишимской муниципальной инспекции управления ЖКХ показал удовлетворительную работу управляющих компаний города. Начальник инспекции Татьяна Олькова подчеркнула, что уборка снега с крыш многоквартирных домов и вывоз снега - на особом контроле. В ходе мероприятия были выявлены несколько нарушений собственниками.

Ответственность и штраф грозит жителю Ишима, который приобрел земельный участок в центре города и устроил на нем самовольный снежный полигон – свозил снег с других своих территорий. Сейчас жители близлежащих домов беспокоятся о подтоплении своих территорий. Нарушителю вынесено предписание о расчистке территории от снежных масс.

Понесут ответственность и собственники многоквартирного дома на ул. Большой Садовой, который не привязан к управляющей компании. В этом случае они должны сами убирать снег с крыш, карнизов и прилегающих территорий, чего сделано не было. Что несет опасность для пешеходов.

Гражданам грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Инна Кондрашкина