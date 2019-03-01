Александр Моор: межрегиональная кооперация будет выгодна всем субъектам УФО

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Межрегиональная кооперация будет выгодна всем субъектам Уральского федерального округа. Об этом на первом совете губернаторов УФО под председательством полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова заявил глава Тюменской области Александр Моор.

"Взаимодействие с соседними регионами, которые входят в макрорегион, будет интересно не только Тюменской области, а всем субъектам именно в вопросе экономики. Речь не только о кооперации, уже сегодня существует много устойчивых экономических связей между субъектами предпринимательства. Считаю, что очень важен вопрос координации субъектов в развитии и планировании своих социально-экономических программ. Это нужно, чтобы не конкурировать за одних инвесторов. Очень важна выработка единых подходов, общих предложений в Министерство экономического развития для разработки стратегии развития нашего Урало-Сибирского макрорегиона", - сказал он.

Как отметил Николай Цуканов, конкуренция между регионами должна быть, но не в той форме, что есть сейчас. "Регионы сейчас конкурируют за счет собственных бюджетов всевозможными преференциями, то есть лишают себя доходов. Они конкурируют за инвесторов, за инвестиции. Но в некоторых случаях мы видим, что дублируются одинаковые производства. Для того, чтобы эту работу скорректировать, нужно провести аудит преференций в регионах. Мы должны не конкурировать, а дополнять друг друга, - выразил уверенность Цуканов.

Проведение советов глав УФО станет традиционным. Планируется, что они будут проходить четыре раза в год.

Екатерина Исаева