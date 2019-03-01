Лучшие автошколы назвали в Тюменской области

| Фото: ОГИБДД "Тобольский" | Фото: ОГИБДД "Тобольский"

Тюменская "Формула" заняла первое место по итогам конкурса "Лучшая автошкола Тюменской области" в номинации "Лучшая узкопрофильная автошкола", сообщает региональный департамент образования и науки.

На втором – ишимская "ВОА", третье заняла викуловская "Вира". Учебные организации принимали участие в конкурсе независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Победителей определяли среди широкопрофильных, узкопрофильных и сельских автошкол.

Эксперты оценивали организации по наличию тренажеров, аппаратно-программных комплексов тестирования, автоматизированного автодрома, сайта, участию работников автошколы в конкурсах профессионального мастерства и другим параметрам.

В номинации "Лучшая широкопрофильная автошкола" первое место завоевал Голышмановский агропедагогический колледж, второе – тюменская автошкола "Престиж", третье – Ишимский многопрофильный техникум. Звание "Лучшая сельская автошкола" присудили автошколе "Южный Сокол" из с. Абатского.

Победители и призеры получили дипломы и денежные премии от 700 до 200 тыс. рублей.