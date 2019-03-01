Тюменские школьники признаются в любви к Крыму в стихах
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Марафон стихов о Крыме стартовал в рамках фестиваля "Крымская весна" в Тюмени 16 марта.
Учащиеся тюменских школ декламируют стихи о Крыме с праздничной сцены, установленной на Цветном бульваре. Такое же мероприятие проходит и на площади 400-летия Тюмени. Звучат стихи как классиков, так и современных писателей.
Учащаяся 9 класса школы № 41 Алсу Шарапова прочитала стихотворение Марианны Бажановой "В Крыму хотелось б побывать". Она отметила, что у нее сегодня светлые эмоции, несмотря на волнение перед выходом на сцену. Школьница призналась, что сама не была в Крыму, но хотела бы побывать.
Ученица 8 класса школы № 69 Софья Рукавишникова выбрала стихотворение крымского автора Юлии Друниной "Старый Крым".
"Испытываю радость, смешанную с легким стеснением, поскольку впервые выступала перед такой большой публикой. В Крыму ни разу не была, однако очень сильно хочу туда попасть. Он привлекает меня теплым климатом, плодами. Да и вообще интересно побывать там, где еще не был", - рассказала школьница корреспонденту "Тюменской линии".
Марафон стихов о Крыме продлится и 17-18 марта - на двух площадках. По словам начальника отдела воспитательной работы городского департамента образования Анастасии Абакумовой, участие в этой акции примут 120 школьников разных возрастов.
Школьники, которые выступают на марафоне стихов, получат сертификаты и значки участников. Также им вручат билеты на чемпионат России по биатлону - четыре пригласительных.
Инна Пахомова