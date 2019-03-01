В Тюменской области стартовал фестиваль "Крымская весна"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Концерт "Россия - Крым: вместе навсегда!" стартовал на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени в рамках фестиваля "Крымская весна", посвященного пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

По традиции собравшиеся на Цветном бульваре горожане и гости Тюмени хором исполнили Гимн России.

Концертная программа продлится до 18 часов. На главных городских уличных сценах выступят любимые артисты и творческие коллективы региона: Мансур Кабиров, Сергей Дьяконов-Дьяченков, вокальные ансамбли "Санрайз" и "Сладоцвет", театр казачьей песни "Яр Хмель" и многие другие.

На фестивальной площадке тюменские школьники читают стихи о Крыме. Ребята получают в подарок приглашения на чемпионат России по биатлону, который пройдет в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 28 марта по 2 апреля 2019 года.

Гости праздника могут сдать нормы ГТО, а также принять участие в семейных "Веселых стартах" и соревнованиях с морским уклоном - по метанию спасательного круга и вязанию морских узлов.

В программе тюменской "Крымской весны" - гастрономический фестиваль. Тюменцы смогут продегустировать блюда и напитки крымской кухни. На протяжении всего фестиваля будут работать точки горячего питания и полевая кухня. Ведущие туроператоры презентуют туристические маршруты по Крыму и Севастополю, а также расскажут об огромном туристическом потенциале Тюменской области.

"Я пришел на праздник "Крымская весна", потому что, как и все тюменцы, все россияне, горжусь суверенитетом и силой нашей любимой страны", - поделился впечатлениями тюменский предприниматель Есенгалий Ибраев.

По мнению студентки ТюмГУ Ирины, воссоединение Крыма с Россией - историческое событие, которое уже стало одним из важнейших символов патриотизма.

Праздничная программа пройдет во всех муниципалитетах региона. Например, Ялуторовск и Тобольск станут участниками акции "Крымская весна в музее", а в ряде районов пройдет марафон стихов о Крыме.

Евгений Бабенко