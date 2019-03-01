Тюменцы поздравили крымчан видеооткрыткой
Ярким событием фестиваля "Крымская весна" в Тюмени стал флешмоб "Самая массовая видеооткрытка", стартовавший у фонтана на Цветном бульваре 16 марта.
Тюменские волонтеры и жители города записали поздравительное видеообращение крымчанам. Накануне они получили видеообращение от своих крымских друзей. Флешмоб на Цветном бульваре стал ответом на это поздравление.
"Тюменское видео будет опубликовано во всех крупных соцсетях с хэштегами "ЖителиТюмениЖителямКрыма" и "ВолонтерыТюмениВолонтерамКрыма", - рассказала специалист координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения при дворце "Пионер" Надежда Кадеева.
Напомним, фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стартовал в областном центре сразу на двух главных площадках: Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Гости фестиваля в преддверии туристистического сезона получат интересную и полезную информацию о туристических маршрутах Крыма. В 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 млн туристов.
По данным организаторов, в Тюмени на фестиваль пришли более пяти тысяч человек, на Цветной бульвар - более трех тысяч, на площадь 400-летия - более двух тысяч.
Также в разных районах Тюмени проходят интерактивные программы, выставки, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Концертная программа продлится до 18 часов. На главных городских уличных сценах выступают любимые артисты и творческие коллективы.
Николай Ступников