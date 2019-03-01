Тюменцы поздравили крымчан видеооткрыткой

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Ярким событием фестиваля "Крымская весна" в Тюмени стал флешмоб "Самая массовая видеооткрытка", стартовавший у фонтана на Цветном бульваре 16 марта.

Тюменские волонтеры и жители города записали поздравительное видеообращение крымчанам. Накануне они получили видеообращение от своих крымских друзей. Флешмоб на Цветном бульваре стал ответом на это поздравление.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Тюменское видео будет опубликовано во всех крупных соцсетях с хэштегами "ЖителиТюмениЖителямКрыма" и "ВолонтерыТюмениВолонтерамКрыма", - рассказала специалист координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения при дворце "Пионер" Надежда Кадеева.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, стартовал в областном центре сразу на двух главных площадках: Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Гости фестиваля в преддверии туристистического сезона получат интересную и полезную информацию о туристических маршрутах Крыма. В 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 млн туристов.

По данным организаторов, в Тюмени на фестиваль пришли более пяти тысяч человек, на Цветной бульвар - более трех тысяч, на площадь 400-летия - более двух тысяч.

Также в разных районах Тюмени проходят интерактивные программы, выставки, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Концертная программа продлится до 18 часов. На главных городских уличных сценах выступают любимые артисты и творческие коллективы.

Николай Ступников