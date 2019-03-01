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Лучшие фотокадры "Крымской весны" по-тюменски

Общество, 13:39 16 марта 2019

фото ИА "Тюменская линия"

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Фестиваль "Крымская весна" объединил горожан. С улыбками, хорошим настроение тюменцы с утра спешили к главным сценам Тюмени - на Цветном бульваре и площади 400-летия города.

Музыка, интерактивные площадки, торговые ряды и полевая кухня - широко, с размахом тюменцы отмечают пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

На разных интерактивных площадках города можно сделать фото с хештегом Крымская весна72. Все от мала до велика фотографируются на память. Также тюменцы стали участниками флешмоба "Самая массовая видеооткрытка".

На торговых рядах тюменцы покупают сувенирную продукцию: изделия из южных берегов Крыма, выполненные местными мастерами. Полевые кухни приготовили для гостей "Крымской весны" угощения - кашу, блины, горячий чай.

По данным организаторов фестиваля, на Цветной бульвар пришли 3 тыс. жителей и гостей города, на площадь 400-летия Тюмени - 2 тыс. человек. Праздник "Крымская весна" в Тюмени продолжается и обещает подарить жителям и гостям города массу позитивных впечатлений.

Анжела Лебедева

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# воссоединение , Крым , Крымская весна , праздник

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