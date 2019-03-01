Угоститься солдатской кашей можно на "Крымской весне"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Гостям фестиваля "Крымская весна" предлагают отведать настоящей солдатской каши и выпить горячего чая. Военно-полевая кухня развернулась на Цветном бульваре 16 марта.

Блюдо приготовили по традиционному армейскому рецепту, в котором четко соблюдены пропорции гречки и тушенки. Волонтеры отмечают, что число желающих отведать вкусной каши постоянно растет.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как рассказал тюменский школьник Павел, который пришел на праздник вместе с мамой, солдатскую кашу он попробовал впервые. "Гречку мы едим дома, а здесь она другая - очень вкусная. Вообще все здесь нравится. Сначала не хотели идти, думали будет холодно, а здесь тепло и интересно. Сейчас пойдем еще в конкурсах участвовать", - поделился он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией, проходит в эти минуты в областном центре сразу на двух главных площадках: Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Также в разных районах Тюмени организовали интерактивные программы, выставки, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Концертная программа продлится до 18 часов. На главных городских уличных сценах выступают любимые артисты и творческие коллективы.