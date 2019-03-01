  • 16 марта 201916.03.2019суббота
  • USD65,4201
    EUR74,0686
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер западный

Угоститься солдатской кашей можно на "Крымской весне"

Общество, 13:41 16 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские школьники признаются в любви к Крыму в стихах

Гостям фестиваля "Крымская весна" предлагают отведать настоящей солдатской каши и выпить горячего чая. Военно-полевая кухня развернулась на Цветном бульваре 16 марта.

Блюдо приготовили по традиционному армейскому рецепту, в котором четко соблюдены пропорции гречки и тушенки. Волонтеры отмечают, что число желающих отведать вкусной каши постоянно растет.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как рассказал тюменский школьник Павел, который пришел на праздник вместе с мамой, солдатскую кашу он попробовал впервые. "Гречку мы едим дома, а здесь она другая - очень вкусная. Вообще все здесь нравится. Сначала не хотели идти, думали будет холодно, а здесь тепло и интересно. Сейчас пойдем еще в конкурсах участвовать", - поделился он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией, проходит в эти минуты в областном центре сразу на двух главных площадках: Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Также в разных районах Тюмени организовали интерактивные программы, выставки, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Концертная программа продлится до 18 часов. На главных городских уличных сценах выступают любимые артисты и творческие коллективы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Крымская весна

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:24 16.03.2019Тюменский фильм "Рисунки дождем" представят на российских кинофестивалях
14:18 16.03.2019Гости "Крымской весны" узнали, как отдохнуть в Крыму и Тюменской области
14:05 16.03.2019Фото с "Крымской весны" по-спортивному
13:59 16.03.2019Тюменские школьники признаются в любви к Крыму в стихах