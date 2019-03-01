Александр Моор: встречаем Крымскую весну вместе

Фото из социальных сетей тюменского губернатора Фото из социальных сетей тюменского губернатора

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Тюменская область празднует пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Фестиваль "Крымская весна" стартовал в каждом муниципальном образовании региона. Тюменцев и гостей города на Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени пригласил губернатор Александр Моор.

"Вся Тюменская область празднует пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Сегодня и завтра в Тюмени фестиваль "Крымская весна". Здесь для жителей устроили народные гулянья, соревнования, концерт, гастрономический фестиваль. Приходите", - написал глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях.

Александр Моор уверен, что дружеские отношения между Тюменской областью и Крымом будут крепнуть год от года. "Пять лет назад произошло важное событие — воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Крымская весна навсегда вошла в историю нашей страны и региона, она объединила весь наш народ. Крепкие партнерские отношения связывают Тюменскую область с Черноморским районом республики Крым, и с годами, я уверен, наша дружба будет только крепче. Крым тепло встречает жителей Тюменской области. Спасибо за гостеприимство! От души желаю Черноморскому району и всему Крыму процветания и всего самого доброго", - подытожил губернатор.

Фото из социальных сетей тюменского губернатора Фото из социальных сетей тюменского губернатора

По данным организаторов, в Тюмени на фестиваль пришли более пяти тысяч человек, на Цветной бульвар - более трех тысяч, на площадь 400-летия - более двух тысяч.