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Сдать нормы ГТО и подкрепиться кашей можно на "Крымской весне"

Общество, 14:43 16 марта 2019

Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото:

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Пять нормативов комплекса ГТО можно сдать на фестивале "Крымская весна" в Тюмени на площади 400-летия, сообщила специалист отдела ГТО Марина Чувашова.

"Чтобы получить значок ГТО, юношам и девушкам нужно сдать, в зависимости от возраста, от шести до девяти нормативов на выбор. На нашей площадке можно сдать рывок гири в 16 килограмм, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину для мужчин и женщин, наклон из положения стоя на скамье. Гости пока проходят ГТО в тестовом режиме, интересуются нормативами. Как показывает практика, потом они обходят все площадки, а в конце уже идут сдавать нормы ГТО, так что наплыва людей ждем позже", - отметила она.

Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам Максима Царева, он давно хотел попробовать сдать нормы ГТО. "Времени специально ехать куда-то нет, а здесь можно совместить приятное с полезным. Пока семья выбирает сувениры и пробует сладости, у меня есть время испытать свои силы", - пояснил он и добавил, что все организовано очень разумно, после ГТО можно подкрепиться кашей из полевой кухни.

Как рассказала директор детского морского центра "Алый парус" Наталья Проценко, каши и горячего, ароматного чая хватит всем. "За час уже покормили более 300 человек. Каша получилась вкусная, и это видно по пустым тарелкам. Пятьдесят человек личного состава готовы накормить всех желающих", - добавила она.

Фото: ИА "Тюменская линия"

Марина Бутрык приехала в Тюмень из Урая и рада, что удалось попасть на такое красочное, яркое мероприятие.

Фото: ИА "Тюменская линия"

"Каша сытная, мероприятие отличное. Еще прошла только половину площадок, а уже столько впечатлений и эмоций! Купила небольшие сувениры для своих друзей. Спасибо организатором за такой праздник, немного прохладно, поэтому сразу захотелось поехать в Крым погреться", - сказала она.

Напомним, фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией, проходит в эти минуты в областном центре на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Ирина Шемякина

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# ГТО , Крымская весна , Тюмень , фестиваль

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