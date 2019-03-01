Гостеприимство солнечного Крыма вспоминают тюменские дети

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Победителей селфи-марафона Крымской весны ждут интересные подарки

"Лето в Крыму" – так назвали семейный фотоальбом Наталья Имайкина и ее дочь Маша. На фестиваль "Крымская весна" они пришли со снимками, которые напоминают незабываемый отдых на полуострове.

"Тогда в Крым летел целый самолет тюменцев, – вспоминает мама Наталья Имайкина. – Мы отдыхали в поселке Межводное Черноморского района – это западное побережье полуострова. Оттуда мы ездили на экскурсии в Севастополь, Евпаторию, Ялту. Были в парке львов "Тайган", в аквапарке, дельфинарии".

Одиннадцатилетняя Маша продолжила рассказ мамы, заметив, что, хотя она уже и была раньше на море, в Крыму ей понравилось больше всего. "Мне запомнилось, как мы катались на катере. Наш пансионат назывался "В гостях у дяди Васи"! Там постоянно устраивали развлекательные мероприятия для детей".

Тюменские мамы делятся воспоминаниями: крымчане размещают гостей в комфортабельных номерах со всеми удобствами. А еще встречают южным гостеприимством и щедрым столом.

"Дорогие мои, родные, приехали!", – этой фразой и с объятиями хозяйка базы отдыха "Дружба" Татьяна Борисовна встретила большую тюменскую семью, вспоминает мама Татьяна Логинова.

"Ездили в Крым всемером, с мужем и пятью детьми, в 2017 и 2018 годах. Первый отдых отличался от следующего только тем, что второй раз хозяйка принимала нас как родных. Она была рада, что мы приехали, она нас обнимала при встрече, а когда мы уезжали – целовала на прощание. И условия нам были созданы самые лучшие", – рассказала многодетная мама. Главным приобретением для семьи стало здоровье детей. Теперь ребята меньше болеют, не пропускают занятия в детском саду и школе, занимаются спортом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В том же доме прошлым летом отдыхала и семья Костериных. Мама Эльвира увезла на море двух сыновей и бабушку. Они тоже вспоминают гостеприимство крымской хозяйки: как июльскими вечерами на берегу бассейна детям показывали фильмы под открытым небом, а рядом работал импровизированный кинобар с соками и фруктами.

Из поселка Межводное было удобно добираться на экскурсии. Однажды Костерины поехали в Симферополь и… заблудились. Как оказалось, на счастье: воспоминания того дня Марк хранит с радостью и трепетом.

"Мы отстали от экскурсовода и увидели парад Военно-морского флота. Дух захватывало, когда с военных кораблей стреляли пушки. Корабли, катамараны, подводные лодки и много моряков – все я это видел сам! Крым – это история, природа и море", – помнит Марк Костерин.

Песчаный черноморский берег, защищенные от медуз зоны для купания, свежие овощи и фрукты, солнце и море – с этим ассоциирует крымское лето мама Эльвира Костерина.

"Мой старший сын часто болел, ему понадобилось оздоровление. Декрет, ипотека, двое детей и бабушка… Ну, куда ехать, какое море? По программе "Мать и дитя" нам с ребенком дали путевку. За свой счет мы взяли с собой младшего сына и бабушку, – пояснила Эльвира Костерина. – Я благодарна, что есть эта программа, я бы очень хотела, чтобы ее продлили. Поехать на море – это счастье!".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, оздоровление в Крыму в 2018 году прошли около двух тысяч тюменских детей, состоящих на диспансерном учете.

Подробнее об отдыхе на полуострове можно узнать на площадках фестиваля "Крымская весна", которая стартовала в каждом муниципальном образовании региона. В областной столице праздничные гулянья проходят на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Ирина Ромашкина